Ljajic korkuttu

Sırp yıldız çift kale maçta çime takıldı ve sol ayak bileği burkuldu. Ljajic’in yan bağlarında zorlanma tespit edildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı. Sırp yıldız dün sabah yapılan antrenmanda çime takılarak düştü ve ayağını burktu. Antrenmanın son bölümünde gerçekleşen çift kale maç sırasında geriye doğru hamle yaptığı sırada çime takılan ve sol ayak bileği burkulan yıldız oyuncu bir anda yerde kaldı. Sağlık ekibinin anında müdahale ettiği Ljajic, sahadan yardım alarak çıktı. Ljajic'in sol ayak yan bağlarında zorlanma tespit edildiği ve 4-5 gün dinlendirileceği ifade edildi. Bu arada Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını bugün saat 16.30'da TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile yapacak, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.