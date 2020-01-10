10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Elneny’e övgü

Elneny’e övgü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Kahire'de düzenlenen Afrika'da gecesine katılan , eski öğrencisi Beşiktaşlı Elneny ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahire'de düzenlenen Afrika'da gecesine katılan , eski öğrencisi Beşiktaşlı Elneny ile ilgili açıklamalarda bulundu. Wenger, "Elneny çok beğendiğim bir oyuncu. Her zaman için takım için oynayan bir futbolcudur. Atakları yönlendirir, hücuma katkı sağlar. Risk almadan, basit oynar. Mısır'dan genellikle yetenekli ve oyunu iyi okuyan futbolcular çıkıyor, Elneny de onlardan biri" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası! Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası!
Eski Beşiktaşlı yıldız G.Saray'a! Transferde Trabzonspor detayı... Eski Beşiktaşlı yıldız G.Saray'a! Transferde Trabzonspor detayı...
Fikret Orman ibra edilmedi! Fikret Orman ibra edilmedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör