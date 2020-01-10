10 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Agresif olmasam futbolu bırakırım

Agresif olmasam futbolu bırakırım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.01.2020

: “Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Bu konuda yardım alıyorum.”

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu , Antalya'daki kampta Spor'a önemli açıklamalar yaptı. İşte Caner'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Agresifliğimi bıraktığım an futbolu bırakırım. Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Psikologlara gidiyorum, yardım almaya çalışıyorum.
- Ronaldo da Messi de sinirleniyor ama hakemlerin bakış açıları farklı. Türk hakemler de böyle dikkatli olsa, biz de daha farklı oluruz.
- Benim için mevkii önemli değil, sahanın içinde olayım yeter.
- Geçen sezon bazen karambol oyunu oynuyorduk, bu sezon sistem üzerine kurulu bir anlayışımız var.

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