Agresif olmasam futbolu bırakırım
Caner Erkin: “Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Bu konuda yardım alıyorum.”
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Antalya'daki kampta TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. İşte Caner'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- Agresifliğimi bıraktığım an futbolu bırakırım. Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Psikologlara gidiyorum, yardım almaya çalışıyorum.
- Ronaldo da Messi de sinirleniyor ama hakemlerin bakış açıları farklı. Türk hakemler de böyle dikkatli olsa, biz de daha farklı oluruz.
- Benim için mevkii önemli değil, sahanın içinde olayım yeter.
- Geçen sezon bazen karambol oyunu oynuyorduk, bu sezon sistem üzerine kurulu bir anlayışımız var.
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