08 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU | Beşiktaş: 2 - Mezokövesd: 0 | ÖZET

Beşiktaş'tan rahat prova
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.01.2020

’in ikinci yarısına Belek’te hazırlanan , ilk hazırlık maçında temsilcisi Mezokövesd’i Ljajic ve Atiba’nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını 3 Ocak tarihinden bu yana Belek'te sürdüren , ilk hazırlık maçında Mezokövesd ile karşı karşıya geldi. temsilcisi karşısına Karius, Pedro Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut 11'iyle çıkan Beşiktaş, 10. dakikada Ljajic'in penaltıdan, 25. dakikada da Atiba'nın attığı gollerle 2-0 kazanmasını bildi. Rakibi karşısında üstün bir futbol ortaya koyan siyah-beyazlılar, özellikle savunmada oldukça dikkatliydi. Antalya'daki hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanların ardından 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da Altınordu ile hazırlık maçı yapıp 'a dönecek.

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