Sürpriz golcü Teodorczyk!

Beşiktaş'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın İtalya'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ta golcü adayları listesine bir aday daha eklendi. Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın İtalya'da görüşeceği isimle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Udinese'de beklentileri karşılayamayan Lukasz Teodorczyk... Pedro ve Simone Zaza'dan henüz beklediği cevabı alamayan Beşiktaş'ın Polonyalı oyuncu için menajeri ve kulübüyle bir ön görüşme yapacağı bildirildi. Dinamo Kiev ve Anderlecht'te forma giyerken Teodorczyk pek çok kez Türk takımlarının gündemine gelmişti.