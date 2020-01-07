İtalya’dan 2 talip var

Adem Ljajic ile ilgili iddilar devam ediyor. TuttoSport'ta yer alan habere göre Ljajic için Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Ancak Ljajic'in vergileriyle birlikte Beşiktaş'tan aldığı maaşın 3.4 milyon euro'ya geliyor olmasının her iki kulüp için de sorun teşkil ettiği belirtildi.

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Adem Ljajic ile ilgili iddilar devam ediyor. TuttoSport'ta yer alan habere göre Ljajic için Hellas Verona ve Udinese talip oldu. Ancak Ljajic'in vergileriyle birlikte Beşiktaş'tan aldığı maaşın 3.4 milyon euro'ya geliyor olmasının her iki kulüp için de sorun teşkil ettiği belirtildi. Haberde Beşiktaş'ın Hellas Verona ve Udinese ile yapılan ön görüşmelerde Ljajic'i sadece aldığı bedelin karşılığında satacağına dair cevap verdiği kaydedildi. Çizme basını geçtiğimiz günlerde de pazarlıkların kıran kırana sürdüğünü iddia etmişti.