07 Ocak 2020, Salı
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Salih Özcan’da hiç pürüz yok
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Beşiktaş'ın eski yıldızı Alman U-21 Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz'un önerdiği Salih Özcan için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Alman U-21 Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz'un önerdiği Salih Özcan için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi. Salih'in Kiel'de kiralık oynamasına rağmen iyi bir teklif alması durumunda bu anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor. Ayrıca Köln'ün de geri dönmesine sıcak bakmadığı orta saha oyuncusu için bonservis kazanma ihtimalini geri çevirmeyeceği belirtildi.
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