07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Salih Özcan’da hiç pürüz yok

Salih Özcan’da hiç pürüz yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beşiktaş'ın eski yıldızı Alman U-21 'nın Stefan Kuntz'un önerdiği Salih Özcan için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Alman U-21 'nın Stefan Kuntz'un önerdiği Salih Özcan için yapılan araştırma ilginç yerlere geldi. Salih'in Kiel'de kiralık oynamasına rağmen iyi bir teklif alması durumunda bu anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor. Ayrıca Köln'ün de geri dönmesine sıcak bakmadığı orta saha oyuncusu için bonservis kazanma ihtimalini geri çevirmeyeceği belirtildi.
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