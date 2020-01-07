07 Ocak 2020, Salı
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Dorukhan döndü yönetım rahatladı
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Hem Yunus Mallı hem de Gutierrez için kulüplerinden şu an için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş'ta 6 ve 8 numara oynayabilecek yaratıcı orta saha oyuncusunun transferi Dorukhan'dan gelen iyi haberle şimdilik geriye atıldı.
Hem Yunus Mallı hem de Gutierrez için kulüplerinden şu an için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş'ta 6 ve 8 numara oynayabilecek yaratıcı orta saha oyuncusunun transferi Dorukhan'dan gelen iyi haberle şimdilik geriye atıldı. Abdullah Avcı, mart basında sahalara dönmesi planlanan Dorukhan dönene kadar Oğuzan, Atiba ve Elneny üçlüsü ile süreci tamamlamaya çalışacak. Bu yüzden transferde rotanın forvete döneceği gelen bilgiler arasında.
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