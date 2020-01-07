07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorukhan döndü yönetım rahatladı

Dorukhan döndü yönetım rahatladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Hem Yunus Mallı hem de Gutierrez için kulüplerinden şu an için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş'ta 6 ve 8 numara oynayabilecek yaratıcı orta saha oyuncusunun transferi Dorukhan'dan gelen iyi haberle şimdilik geriye atıldı.

Hem Yunus Mallı hem de Gutierrez için kulüplerinden şu an için olumlu yanıt alamayan Beşiktaş'ta 6 ve 8 numara oynayabilecek yaratıcı orta saha oyuncusunun transferi Dorukhan'dan gelen iyi haberle şimdilik geriye atıldı. , mart basında sahalara dönmesi planlanan Dorukhan dönene kadar Oğuzan, Atiba ve Elneny üçlüsü ile süreci tamamlamaya çalışacak. Bu yüzden transferde rotanın forvete döneceği gelen bilgiler arasında.
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