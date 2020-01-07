07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi

Eldeki yıldızlara kampta özel ilgi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde 3 takviye istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Limit sorununu halledemezsek transfer yok" ifadesini kulandı. Avcı da en kötü ihtimal üzerinde duruyor. O ihtimal ise devre arasında transfer yapılmaması. Bu yüzden tecrübeli hoca; Antalya'da Oğuzhan, Umut Nayır, Tyler Boyd ve Lens ile çok daha yakından ilgileniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminde 3 takviye istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ise "Limit sorununu halledemezsek transfer yok" ifadesini kulandı. Avcı da en kötü ihtimal üzerinde duruyor. O ihtimal ise devre arasında transfer yapılmaması. Bu yüzden tecrübeli hoca; Antalya'da Oğuzhan, Umut Nayır, Tyler Boyd ve Lens ile çok daha yakından ilgileniyor.
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