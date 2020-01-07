07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan sosyal medyada TT oldu

Oğuzhan sosyal medyada TT oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımında görmeyi çok istediği için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan yönetimin kiralık olarak teklif ileteceği vurgulandı. Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında yeteri kadar şans bulamayan ve iyice gözden düşen Oğuzhan'ın da bu öneriye sıcak baktığı ifade ediliyor. Teklif haberlerinin üzerine Oğuzhan Özyakup, Twitter'da TT oldu.
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