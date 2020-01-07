07 Ocak 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Bekleyin, sabredin ve bizlere güvenin
Giriş Tarihi: 07.01.2020
Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaş'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."
Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaş'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...