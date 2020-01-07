07 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Bekleyin, sabredin ve bizlere güvenin

Bekleyin, sabredin ve bizlere güvenin
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen, kişisel hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaş'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."

Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen, kişisel hesabından paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım: "Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımızın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaş'ımızın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin, bize güvenin. Omuz omuza vereceğiz şampiyon olacağız."
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