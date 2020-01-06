Yönetim de takip etti

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti.

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti. Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de idmanı takip edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.