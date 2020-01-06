06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yönetim de takip etti

Yönetim de takip etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti.

Siyah-beyazlı takımın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanı yöneticiler de takip etti. Asbaşkanı ve A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de idmanı takip edip çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

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