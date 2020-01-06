06 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
-Liderin 7 puan gerisinde kalmak, ilk yarıyı 5'nci sırada tamamlamak başarısızlıktır. Evet ilk yarıda başarısız olduk.
"Evet ilk yarı başarısızdık"
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Avcı'nın Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi.
Avcı'nın Antalya kampında başkan Ahmet Nur Çebi'ye ligin ilk yarısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte Avcı'nın raporundan bazı satır başları:
-Liderin 7 puan gerisinde kalmak, ilk yarıyı 5'nci sırada tamamlamak başarısızlıktır. Evet ilk yarıda başarısız olduk.
-Beklentilerin üzerinde sakatlık yaşadık.
-Sakatlık yaşadığımız bölgelerde eksik olmamız bizi etkiledi.
-Uygulamak istediğim sistemi doğru anlatamadım.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...