06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz’la özel görüşme

Burak Yılmaz’la özel görüşme
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Kara 'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Kara 'da Avcı'nın önceliklerinden biri de takım olgusunu daha üst seviyeye çıkarmak. Bu konuda sık sık oyuncuları toplayarak konuşmalar yapan usta hoca, dün yine idman öncesi kısa bir şekilde birlik olmanın önemine dikkat çekti. Bu arada yine antrenman öncesinde teknik direktör 'nın tedavi süreci devam eden Burak Yılmaz ile uzun süren özel bir görüşme gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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