06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

"Orman’a gönderme"

Orman’a gönderme
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici Umut Şenol, Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan 'a yönelik imalı bir göndermede bulundu.

Basketbol ve gayrimenkul geliştirmeden sorumlu yönetici Umut Şenol, Ormanspor'u yendikleri maç sonu eski başkan 'a yönelik imalı bir göndermede bulundu. Maç sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan Şenol, "Orman'ı yendik, güzel bir mücadele ile. Tebrikler Potanın Kartalları" ifadelerini kullandı.

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