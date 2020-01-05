Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip!

Bu sezon Beşiktaşla 16 lig maçına çıkan ve toplamda bin 195 dakika sahada kalan Sırp yıldız Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 takım talip oldu. Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese yıldız futbolcu için transfer girişimlerine başladı. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ljajic için yakın bir zamanda resmi teklifin yapılacağı iddia edildi.