05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip!

Bu sezon Beşiktaşla 16 lig maçına çıkan ve toplamda bin 195 dakika sahada kalan Sırp yıldız Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 takım talip oldu. Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese yıldız futbolcu için transfer girişimlerine başladı. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ljajic için yakın bir zamanda resmi teklifin yapılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ın yıldızına İtalya'dan 2 talip!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020

'ın İtalyan ekibi Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Sırp yıldız Adem Ljajic için İtalyan ekipleri devreye girdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın istediği oldu! 6.5 milyon Euro... Beşiktaş'ın istediği oldu! 6.5 milyon Euro...
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör