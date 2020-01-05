05 Ocak 2020, Pazar
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Beşiktaş'ın yıldızına 2 talip!
Bu sezon Beşiktaşla 16 lig maçına çıkan ve toplamda bin 195 dakika sahada kalan Sırp yıldız Adem Ljajic'e İtalya'dan 2 takım talip oldu. Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese yıldız futbolcu için transfer girişimlerine başladı. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş'ın Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ljajic için yakın bir zamanda resmi teklifin yapılacağı iddia edildi.
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 Giriş Tarihi: 05.01.2020
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Torino'dan 6,5 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Sırp yıldız Adem Ljajic için İtalyan ekipleri devreye girdi.
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