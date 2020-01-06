Beşiktaş'ta Ajdin Hasic defteri açılmadan kapandı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta, eski yönetim zamanında altyapıya dahil edilen Ajdin Hasic ile imza parası krizi bir türlü çözülememişti. Siyah-beyazlılarda 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile yollar ayrılıyor...

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin büyük umutlarla altyapıya getirdiği ve 18 yaşına girmeden ön protokol imzalatılan Bosnalı oyuncu Ajdin Hasic ile yollar ayrılıyor...

Milliyet'in haberine göre; maddi konularda genç oyuncuyla anlaşamayan siyah-beyazlı ekip sözleşmeyi tek taraflı feshetmeyi düşündüğü bildirildi.

HASIC'İN İMZA PARASINDAN HABERİ YOK!

Söz konusu imza parası yaklaşık 1.7 milyon Euro olduğu belirtiliyor. İmza parasıyla ilgili detayların Hasic ve ailesinin haberinin olmadığı kaydedildi. Yönetimin, Hasic ve ailesinin bir kez daha düşünmelerini söylediği ifade edildi.

Hasic ile anlaşmak isteyen yönetim, kulüp menfaatlerini gözeterek davranacağı ve Abdullah Avcı'dan teknik rapor da aldığı belirtildi.

"BEŞİKTAŞ SEVİYESİNDE DEĞİL"

Genç oyuncuyu ligin ikinci yarısında kadroda düşünmeyen Avcı'nın tecrübe kazanması için başka takıma kiralanması gerektiğini belirterek; "Henüz Beşiktaş seviyesinde değil, kiralanır ve düzenli oynarsa seneye kadroya girebilir" dediği kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim Ajdin Hasic'in menajeriyle Antalya kampının ardından son kez görüşecek ve krizi çözmeye çalışacak.