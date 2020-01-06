06 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kartal form tutuyor

Kartal form tutuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Beşiktaş, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın da izlediği idmanda, teknik direktör yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular.

Beşiktaş, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın da izlediği idmanda, teknik direktör yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular. Bu sabah 11.00'deki çalışma basına kapalı.

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