Kartal form tutuyor

Beşiktaş, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın da izlediği idmanda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular.

Beşiktaş, Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları'nın da izlediği idmanda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maçla noktayı kodular. Bu sabah 11.00'deki çalışma basına kapalı.