09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti

Şenol Güneş, Beşiktaş kampını ziyaret etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2020

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün başkanı , Güneş'i takımın kamp yaptığı otelde ağırladı.

Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ile futbol direktörü Ali Naibi de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A 'a 2020 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.

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