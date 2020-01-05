05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Munas Dabbur sürprizi

Munas Dabbur sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur. 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti.

Devre arasında hücuma takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Sevilla'da forma şansı bulamayan Munas Dabbur. 27 yaşındaki golcünün menajeri Malenovic, Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgilendiğini ve görüşme yaptıklarını kaydetti. Öte yandan Çin'de forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu de, Dabbur'a Instagram'dan "Come to Beşiktaş brate (kardeşim)" mesajı yollayarak siyahbeyazlıları heyecanlandırdı.
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