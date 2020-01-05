05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Jonathas’ı Abdullah Avcı veto etti

Jonathas’ı Abdullah Avcı veto etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Menajerlerin Beşiktaş yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, 'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Menajerlerin Beşiktaş yönetimine teklif ettiği santrfor adaylarından biri olan Jonathas, 'dan veto yedi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Daha önce Hannover'de forma giyerken Beşiktaş ile görüşmesi yapmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Teknik direktör Avcı'nın aylardır takım idmanı yapmayan 1.92'lik dev oyuncunun fiziği nedeniyle eski formunu bulmasının zor olacağını söyleyerek bu transferi istemediği öğrenildi.
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