05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ozi’ye Malatya önerisi

Ozi’ye Malatya önerisi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve 'ın hangi takıma gideceği. Hollanda'da takım arayan ama bulamayan, 'nin ise Erick Gutierrez'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi

Beşiktaş'ta son günlerin en çok konuşulan konusu, takımdan ayrılması muhtemel oyunculardan Lens ve 'ın hangi takıma gideceği. Hollanda'da takım arayan ama bulamayan, 'nin ise Erick Gutierrez'in takasında kabul etmediği Oğuzhan'la ilgili yönetimin farklı yol izleme kararı aldığı iddia edildi. Buna göre Oğuzhan'ın 6 aylığına 'ın liderliğindeki Malatyaspor'a gitmesi ve tıpkı Ozan Tufan'ın F.Bahçe'ye döndüğü gibi daha güçlü ve istekli şekilde geri dönmesi konuşuluyor.
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