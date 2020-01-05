05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Zor ama imkansız değil!

Zor ama imkansız değil!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan 'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan 'la ilgili olarak yönetici Emre Kocadağ'ın açıklamaları, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı. Spor'a açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Cenk 'de, şartları da belli. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu, ne olacağını göreceğiz" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Kocadağ, mevcut kadrolarını bozmayı düşünmediklerini de belirterek, "İkinci yarı en büyük transferimiz verim almadığımız oyuncuları kazanmak" ifadelerini kullandı.
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