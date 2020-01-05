05 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2020

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekipte, dün kampa katılan Alman kaleci Loris Karius da sabah idmanında yer aldı.

Tedavileri süren futbolculardan ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu çalışması yaptı. Dinlendirilen ve ile soğuk algınlığı süren Victor Ruiz ise idmanda yer almadı.

Antrenmanı, Kulübü Asbaşkanı ve A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de takip etti.

Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz özel görüştü

Beşiktaş'ın sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör ve takım kaptanı Burak Yılmaz, saha kenarında bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve pas çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalışmalarının ardından kondisyon hareketleri ile süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



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