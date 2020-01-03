03 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Yunus Mallı'dan Beşiktaş resti

Yunus Mallı'dan Beşiktaş resti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.01.2020

'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Yunus Mallı siyah-beyazlı kulübe transfer olmak için kulübü Wolfsburg'a 2020 resti çekti.

Yunus'un Alman yetkililere "EURO 2020'de oynamak istiyorum. Burada kalırsam takıma seçilemem. En azından 6 aylığına gideyim. Milli takıma girersem döndüğüm zaman benden daha çok para kazanabilirsiniz" dediği belirtildi. 27 yaşındaki orta sahanın 'a gelmek istemesi Kartal'ın en büyük kozu.

Kartal sahaya iniyor haberin devamı

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