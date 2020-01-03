Yunus Mallı'dan Beşiktaş resti

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Yunus Mallı siyah-beyazlı kulübe transfer olmak için kulübü Wolfsburg'a 2020 resti çekti.

Yunus'un Alman yetkililere "EURO 2020'de oynamak istiyorum. Burada kalırsam takıma seçilemem. En azından 6 aylığına gideyim. Milli takıma girersem döndüğüm zaman benden daha çok para kazanabilirsiniz" dediği belirtildi. 27 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a gelmek istemesi Kartal'ın en büyük kozu.