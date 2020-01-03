Santos Enzo Roco'yu istiyor!
apılacak transferler için kaynak arayışı içerisinde olan Beşiktaş’ta Şilili stoper Enzo Roco'ya Santos talip oldu. Brezilya ekibi, tecrübeli savunmacı için 1.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 10 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkardı. Enzo Roco, siyah-beyazlı ekibe bonservisi elinde gelmişti.
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, kulübün harcama limitini düşünerek yeni transferler adına ekonomik kaynaklar yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda oyuncu satmakta kararlı olan Siyah-beyazlılarda en değerli futbolcuların başında Domagoj Vida geliyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın kalbi olan Vida'nın gitmesi halinde yerini dolduramayacaklarını bildiği için buna sıcak bakmadı. Futbolcu da kulüpte mutlu olduğunu yönetime iletirken, dün takımın bir diğer stoperi Enzo Roco'ya Brezilya'dan ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. Şilili futbolcuya, Santos'un talip olduğu ve bonservis bedeli olarak da 1.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 10 milyon TL) bir parayı gözden çıkardığı ifade edildi.
LENS YÜKSEK FİYAT ÇEKTİ
Satış listesine konulan futbolculardan Jeremain Lens'e de Katar'dan henüz ismi açıklanmayan iki takımdan teklifler geldiği belirtildi. Beşiktaş, sözleşmesi 2022'de bitecek ve bu sezon senelik toplamda 2.3 milyon Euro (yaklaşık 15.3 milyon TL) kazanacak olan Lens'in gitmesine onay verirken, tecrübeli kanat oyuncusunun Katar ekiplerinden 3.5 milyon Euro (yaklaşık 23.3 milyon TL) maaş istediği ve kulüplerin de geri adım attığı gelen haberler arasında yer alıyor. Lens'le ülkesinin takımlarından Feyenoord'un da temasta olduğu konuşuluyor.
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