01 Ocak 2020, Çarşamba
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‘Önceliğimiz finansal yapı’
Giriş Tarihi: 01.01.2020
Başkan Ahmet Nur Çebi, dün yeni yıl mesajı yayınladı. Başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirten Çebi şu ifadeleri kullandı: "2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken Beşiktaş değerlerine sadık kalacağız. Sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz. Geçmişe yönelik olarak Beşiktaş'ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız..."
Başkan Ahmet Nur Çebi, dün yeni yıl mesajı yayınladı. Başarının artmasını hedefleyerek çalışacaklarını belirten Çebi şu ifadeleri kullandı: "2020'de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını düzeltmek olacak. Bunu yaparken Beşiktaş değerlerine sadık kalacağız. Sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz. Geçmişe yönelik olarak Beşiktaş'ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız..."
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