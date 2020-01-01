Beşiktaş'a çifte müjde

Yunus Mallı için Wolfsburg’a, ardından Erick Gutierrez için PSV’ye resmi teklifler sunuldu. Almanlarla pazarlık kıran kırana başladı. PSV’den de ‘Gelin görüşelim’ cevabı verildi.

Beşiktaş yönetimi ara transfer çalışmaları için harekete geçti... Siyahbeyazlılar, 10 numara mevkiine yapılacak takviye için belirlediği isimlerin kulüpleriyle pazartesi günü itibarıyla resmi olarak temasa başladı. Bu isimlerin biri Yunus Mallı, diğeri ise Erick Gutierrez. Siyah-beyazlılar pazartesi günü ilk olarak Wolfsburg'a Yunus Mallı için ardından da PSV'ye Erick Gutierrez için resmi tekliflerini sundu. Resmi teklifler bizzat Ahmet Nur Çebi imzasıyla gönderilirken, Wolfsburg'la pazarlıklar başladı, PSV'den de davet geldi.

İKİ YÖNETİCİ GİDİYOR

Wolfsbug'tan Mallı için görüşmelerde sportif direktör Marcel Schaefer, uluslarası ilişkiler geliştirme sorumlusu Remiz Kahraman ve yönetim Klaus Mohrs'un yer aldığı bildirildi. PSV ise Gutierrez görüşmelerinde Beşiktaş'la futbol direktörü John De Jong ile takım menajeri Mart van der Heuvel'in hazır bulunacağı bilgisini iletti. Yılbaşının hemen ertesinde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın Yunus Mallı ve Erick Gutierrez operasyonlarını sonlandırmak için önce Eindhoven'a ardından da Hanover'a geçecekleri bildirildi.

YILDIZINI PARLATIRIZ

Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki Meksikalı yıldız Erick Gutierrez için kulübüne gönderilen teklifte, farklı bir yöntem kullandı. PSV'ye, Arsenal'dan kiralık alınan Elneny ve daha önce Beşiktaş'ın parlatıp gönderdiği Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun gibi yıldızlar örnek gösterili. Meksikalı oyuncunun hayal kırıklığı yarattığı, 2023 yılına kadar sözleşmesinin devam ettiği, Beşiktaş'a kiralık gönderilmesi durumunda bu isimler gibi patlama yaparak Avrupa'nın üst düzey takımlarından birisine gönderilebileceği üzerinde duruldu.