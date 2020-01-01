01 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kampta 2 maç

Kampta 2 maç
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Beşiktaş'ın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Kartal, 8 Ocak'ta Macar ekibi Zsory, 10 Ocak'ta Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın devre arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım 3 Ocak Cuma günü Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. 10 Ocak'a kadar burada çalışacak. Kartal, 8 Ocak'ta Macar ekibi Zsory, 10 Ocak'ta Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.
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