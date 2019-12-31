31 Aralık 2019, Salı
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Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle gönderilmesi gündeme gelen Roco'nun performansından memnun olan Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.
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