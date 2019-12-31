31 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor

Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2019

Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı.

Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle gönderilmesi gündeme gelen Roco'nun performansından memnun olan Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.

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