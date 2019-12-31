31 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Lens gözden çıkarıldı

Lens gözden çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.12.2019

, ara transfer döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.

, ara transfer döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.

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