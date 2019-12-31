31 Aralık 2019, Salı
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Beşiktaş'ta Lens gözden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Beşiktaş, ara transfer döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen Lens için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.
Beşiktaş, ara transfer döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen Lens için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.
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