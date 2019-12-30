30 Aralık 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Altyapıda 2 zafer 1 beraberlik

Altyapıda 2 zafer 1 beraberlik
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.12.2019

Beşiktaş altyapı takımları, Elit Ligleri 15. haftasında Ümraniyespor ile karşılaştı. U14 takımı, deplasmanda 1-1 kaldı. U15'ler ise yine deplasmanda oynanan mücadelede Ümraniye'yi 4-0 yendi. U16 takımı da kendi sahasında 2-0 kazandı. 16. haftayı BAY geçecek takımlar, 17. hafta G.Saray ile karşılaşacak.

Beşiktaş altyapı takımları, Elit Ligleri 15. haftasında Ümraniyespor ile karşılaştı. U14 takımı, deplasmanda 1-1 kaldı. U15'ler ise yine deplasmanda oynanan mücadelede Ümraniye'yi 4-0 yendi. U16 takımı da kendi sahasında 2-0 kazandı. 16. haftayı BAY geçecek takımlar, 17. hafta G.Saray ile karşılaşacak.
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