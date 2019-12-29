29 Aralık 2019, Pazar
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Beşiktaş Tahkim’e gidiyor
Giriş Tarihi: 29.12.2019
F.Bahçe derbisinde yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını açıklayın' yönündeki talebine, TFF'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine yönetimin, federasyondan gelen resmi yanıt sonrası konuyu Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldığı öğrenildi.
F.Bahçe derbisinde yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını açıklayın' yönündeki talebine, TFF'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine yönetimin, federasyondan gelen resmi yanıt sonrası konuyu Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geri adım atmayacağı ve gelecek hafta Tahkim'e başvuru yapmaya hazırlandığı belirtildi.
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