29 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Tahkim’e gidiyor

Beşiktaş Tahkim’e gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2019

F.Bahçe derbisinde yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını açıklayın' yönündeki talebine, TFF'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine yönetimin, federasyondan gelen resmi yanıt sonrası konuyu Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldığı öğrenildi.

F.Bahçe derbisinde yaşananlar sonrası Beşiktaş'ın 'VAR kayıtlarını açıklayın' yönündeki talebine, TFF'den olumsuz yanıt geldi. Bunun üzerine yönetimin, federasyondan gelen resmi yanıt sonrası konuyu Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geri adım atmayacağı ve gelecek hafta Tahkim'e başvuru yapmaya hazırlandığı belirtildi.
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