29 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yunus’a yeşil ışık

Yunus’a yeşil ışık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.12.2019

hocası Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’ta bu sezon tek bir maça çıkamayan Yunus Mallı rotasını Kara Kartal’a doğru çevirdi.

'a transferi gündemde olan A Milli futbolcu Yunus Mallı için ilk resmi açıklama geldi. Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'ta son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Yunus Mallı hakkında açıklamalarda bulunan amcası ve menajeri İlhan Mallı, "Yunus Mallı'nın yeniden oynadığını görmek istiyoruz, malesef bu sezon durum böyle olmadı" dedi. Yunus Mallı'nın Beşiktaş'a olası transferi hakkında da açıklamalarda bulunan İlhan Mallı, "Beşiktaş yönetimi ile henüz bir temasımız olmadı, somut bir şey yok ancak önümüzdeki birkaç içerisinde temas kurulabilir" şeklinde konuştu. Yunus Mallı'yı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir süredir Alman ekibi Wolfsburg ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın da oldukça istekli olduğu biliniyor.
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