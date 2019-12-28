Atiba bir başka

Bir Beşiktaş efsanesi olan Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği mücadelesinde inanılmaz bir futbol sergiledi. Önce 3 asist yaptı, sonra kafayla golünü attı.

Siyah-beyazlılar evinde ağırladığı Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısında beklenenden fazla zorlandı. 11'de Nadir atıldı. 23'te Ayite attı, G.Birliği 1-0 öne geçti. 36'da Yasin de kırmızı kart görünce Başkent ekibi 10 kişi kaldı. İlk yarı 1-0 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede ise sahada Atiba Hutchinson resitali vardı. O anda sahada bir Atiba vardı bir de diğerledi. Kanadalı yıldız 36 yaşında gençlere adeta nazire yaptı.



YİNE AYAKTA ALKIŞLANDI

Atiba Hutchinson'ın asist şovu 49. dakikada başladı. Vida'nın golünde pası veren isimdi. 60'ta bu kez de N'Koudou'yu kaçırdı. Fransız yıldız da güzel bir aşırtma ile ağları havalandırdı. 74'te de 1 senedir gol atamayan Oğuzhan Özyakup'a asist yaptı. Ancak Kartal'ın süper yıldızı durmaya niyetli değildi. Atiba resitalini nefis bir kafa golüyle süsledi. Caner'in yaptığı ortada ön direkte müthiş bir kafa vuruşuyla skoru 4-1 yaptı. Atiba Hutchinson 3 gol, 3 asiste ulaştı.



BU SEZON BIR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Atiba Hutchinson 2019-20 sezonunda kimsenin yapamadığını başardı. 36 yaşındaki oyuncu sırasıyla Vida, N'Koudou ve Oğuzhan 'a 1'er asist yaptı. Atiba bu sezon 1 maçta 3 asist yapan ilk futbolcu olmayı başardı.