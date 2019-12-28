28 Aralık 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

‘Taraftar mutluluk kaynağım’

‘Taraftar mutluluk kaynağım’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Bir efsanesi olan Atiba Hutchinson, inanılmaz bir futbol sergilediği Gençlerbirliği maçı sonunda mutluydu.

Atiba Hutchinson maç sonunda mutluydu. Kanadalı yıldız, "Taraftar heykelimi dikmek istiyor, bu özel bir şey. Aynı zamanda iddialı ve büyük bir olay. Ben tevazulu olacağım. taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım" ifadelerini kullandı. Atiba tüm takım olarak hareket ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.
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