28 Aralık 2019, Cumartesi
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‘Taraftar mutluluk kaynağım’
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Bir Beşiktaş efsanesi olan Atiba Hutchinson, inanılmaz bir futbol sergilediği Gençlerbirliği maçı sonunda mutluydu.
Atiba Hutchinson maç sonunda mutluydu. Kanadalı yıldız, "Taraftar heykelimi dikmek istiyor, bu özel bir şey. Aynı zamanda iddialı ve büyük bir olay. Ben tevazulu olacağım. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. Onlar benim mutluluk kaynağım" ifadelerini kullandı. Atiba tüm takım olarak hareket ederek şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.
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