Elneny bilmecesi!

Mısırlı oyuncunun babası oğlunun Milan’a gideceğini söylüyor Menajeri ise “Elneny Beşiktaş’taki hedeflerine odaklandı” diyor.

Son dönemde adı Milan'la anılan Mohamed Elneny için menajerinden resmi açıklama geldi. Elneny'nin babası Nasser, Mısır'da katıldığı bir televizyon programında oğlunun Milan'la görüşme halinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabileceğini söylemişti. Bu açıklamalar Beşiktaş cephesinde şok etkisi yaratırken siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ali Naibi, NTV'ye bağlanarak oyuncunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını bildirmişti. Bir resmi açıklama da Elneny'nin menajerinden geldi. Daily Mail'e konuşan Christian Emile, "Elneny ile ilgili dedikodular beni şaşırtmadı. Onun Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarına bir övgü olduğunu düşünüyorum. Ancak o, şu an Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmış durumda" dedi.