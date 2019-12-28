28 Aralık 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Elneny bilmecesi!

Elneny bilmecesi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Mısırlı oyuncunun babası oğlunun Milan’a gideceğini söylüyor Menajeri ise “Elneny ’taki hedeflerine odaklandı” diyor.

Son dönemde adı Milan'la anılan Mohamed Elneny için menajerinden resmi açıklama geldi. Elneny'nin babası Nasser, Mısır'da katıldığı bir televizyon programında oğlunun Milan'la görüşme halinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Milan'a imza atabileceğini söylemişti. Bu açıklamalar cephesinde şok etkisi yaratırken siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ali Naibi, NTV'ye bağlanarak oyuncunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını bildirmişti. Bir resmi açıklama da Elneny'nin menajerinden geldi. Daily Mail'e konuşan Christian Emile, "Elneny ile ilgili dedikodular beni şaşırtmadı. Onun Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarına bir övgü olduğunu düşünüyorum. Ancak o, şu an Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmış durumda" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Atiba durdurulamıyor Atiba durdurulamıyor
Oğuzhan 398 gün sonra gol attı Oğuzhan 398 gün sonra gol attı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör