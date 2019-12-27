27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan 398 gün sonra gol attı

Oğuzhan 398 gün sonra gol attı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.12.2019

karşılaşmasının 74. dakikasında skoru 3-1’e getiren golü atan , tam sevinci yaşadı.

'ın 'ni konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısında Diaby'nin yerine oyuna dahil olan , karşılaşmanın 74. dakikasında siyah-beyazlıların 3. golünü atarken sevinci yaşadı. Son olarak geçtiğimiz sezon 13. haftada deplasmanda oynanan ve Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Ankaragücü mücadelesinde fileleri havalandıran Oğuzhan, 24 Kasım 2018 tarihinden bugüne kadar geçen 398 günde gol atamamıştı. Atiba'nın asistinde fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından kenarda ısınan Necip'e koştu.

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