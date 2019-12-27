27 Aralık 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Atiba durdurulamıyor

Atiba durdurulamıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.12.2019

karşısında mücadeleye kaptan olarak başlayan, N’Koudou ve ’ın attığı gollerde de asisti yapan Atiba, siyah-beyazlı ekibin yine en iyisi oldu.

'ın 36 yaşındaki yıldızı , performansıyla siyah-beyazlıları yukarı çeken isim oluyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle ligdeki ilk 3 maçta forma giyemeyen ancak sonrasında oynanan bütün karşılaşmalarda kadrodaki yerini alan Atiba Hutchinson, karşılaşmasında da takımın en iyi isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Kanadalı futbolcu, ikinci yarıda önce N'Koudou'ya ardından da 'a yaptığı asistlerle galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Atiba, Gençlerbirliği karşısında da ilk asistlerini yapmış oldu.

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