26 Aralık 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!

Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'ın forması giyen Fabrice ile görüştüğü öğrenildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice konusunda devreye giren , hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı. Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

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