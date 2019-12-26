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Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile görüştüğü öğrenildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı. Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
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