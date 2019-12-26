26 Aralık 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş Mensah açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Mensah açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

, Kayserispor forması giyen ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Kulübü, Kayserispor forması giyen ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir duyuru yaptı.

Mensah'ın adı ve Galatasaray ile de anılıyor. Kayserispor'da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah'a dönmüştü.

Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü 'ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği belirtiliyordu.

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