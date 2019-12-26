Beşiktaş'tan flaş Mensah açıklaması

Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah ile ilgilenmediklerini açıkladı ve "Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur." şeklinde resmi bir duyuru yaptı.

Mensah'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor. Kayserispor'da Adebayor, Umut, Şamil, Tavares, Bilal, Atila Turan gibi önemli isimlerin takımdan ayrılmasının ardından gözler yıldız isim Bernard Mensah'a dönmüştü.

Fesih hakkını eline almasına rağmen bunu kullanmayan ve ödeme bekleyen başarılı orta saha oyuncusunun da kulübü FIFA'ya şikayet ederek bonservisi almak için harekete geçtiği belirtiliyordu.