25 Aralık 2019, Çarşamba
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Beşiktaş Emir Umit'i yalanladı
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu Emir Umit ile ilgili haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu Emir Umit'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" denildi.
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