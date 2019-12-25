25 Aralık 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Emir Umit'i yalanladı

Beşiktaş transfer haberini yalanladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.12.2019

, devre arası döneminde kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği iddia edilen Kosovalı futbolcu ile ilgili haberleri yalanladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosovalı futbolcu 'in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul'a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır" denildi.
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