24 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer zirvesi

Beşiktaş'ta transfer zirvesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Beşiktaşlı idarecilerin basın toplantısının ardından teknik direktör 'yla görüştüğü ve devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuştuğu bildirildi.

Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetimin, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacağı kaydedilirken, 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Öte yandan , cuma günü sahasında G.Birliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular pas çalışması sonrası yarı sahada çift kale maç oynadı.

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