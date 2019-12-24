Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının biletlerini satışa sundu

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına bugün başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:



1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL