24 Aralık 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının biletlerini satışa sundu

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının biletlerini satışa sundu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'in 17. haftasında taraftarı önünde 'ni konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

'in ilk yarısını maçıyla tamamlayacak olan , 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına bugün başladı.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL

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