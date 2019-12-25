25 Aralık 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ın derbi problemi
Giriş Tarihi: 25.12.2019
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 2004-05'ten beri dış sahadaki derbi karşılaşmalarında istediği sonuçları alamıyor. Son 15 yılda Fenerbahçe ve Galatasaray ile deplasmanda 33 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bunların 4'ünü kazanırken, 22 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Dış sahadaki 7 derbiyi berabere tamamlayan Kartal, 99 puanın 19'unu hanesine yazdırabildi. Deplasmandaki son 33 derbi maçta 30 gol bulabilen ve 0,9 ortalama yakalayan siyahbeyazlı takım, kalesinde de 59 gol gördü ve 1,7 ortalamayla oynadı. F.Bahçe'ye 16 gol atan, rakibinin 30 golüne engel olamayan Kartal, G.Saray filelerini ise 14 kez havalandırıp 29 gol yedi.
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