23 Aralık 2019, Pazartesi
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Atiba siftah yaptı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi.
Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın performansı yeterli olmadı. Kanadalı, siyah-beyazlıların tek golünü atan isimdi. Öte yandan Atiba, dün gece bir ilki gerçekleştirdi. Tecrübeli orta saha, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.
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