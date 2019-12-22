22 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Karius 19-15 önde
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı.
Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyahbeyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi. Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Altay'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Altay 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı