22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Karius 19-15 önde

Karius 19-15 önde
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyahbeyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi. Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Altay'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Altay 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.
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