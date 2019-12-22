Karius 19-15 önde

Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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Derbide iki takımın kalecileri öne çıkıyor. F.Bahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyahbeyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi. Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Altay'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Altay 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.