1 puan başarı olmaz
Tecrübeli hoca, “Güçlü bir rakiple ve deplasmanda oynayacağız. Ama biz Beşiktaş’ız ve tek düşüncemiz var, sahadan galibiyetle ayrılmak” dedi.
Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Ligde 6 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra Yeni Malatya'ya mağlup olan siyah-beyazlılarda tek hedef, Fenerbahçe'yi kendi evinde mağlup etmek ve zirve yarışından kopmamak. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularıyla yaptığı özel toplantıda bu konuya değinerek, "Güçlü bir rakiple ve deplasmanda oynayacağız. Ama biz Beşiktaş'ız ve tek düşüncemiz sahadan zaferle ayrılmak. Bunu taraftarımıza borçluyuz" diye konuştu.
DIŞARDA KAZANIYOR
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı. Ligin ilk 3 dış saha maçında Sivasspor'a 3-0, G.Antep'e 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor'u 2-1, Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla 16'ncı haftaya üçüncü sırada girdi.
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