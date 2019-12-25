25 Aralık 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman Beşiktaş'a haciz yolladı!

Fikret Orman Beşiktaş'a haciz yolladı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019

'ın eski başkanı , alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulübe haciz gönderdi. Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgileniyor.

'ın eski başkanı 'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi.

beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.

Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının yaklaşık 27 bin TL olduğu belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.

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