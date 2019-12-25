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Fikret Orman Beşiktaş'a haciz yolladı!
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 Giriş Tarihi: 25.12.2019
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, alacaklarından dolayı siyah-beyazlı kulübe haciz gönderdi. Beşiktaşlı yetkililer konuyla ilgileniyor.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ın asistanının kulübe haciz getirdiği bildirildi.
beIN SPORTS'un haberine göre, Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgileniyorlar.
Fikret Orman'ın asistanı Başak Pekin'in kulübe ilettiği haciz miktarının yaklaşık 27 bin TL olduğu belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtmişti.
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