22 Aralık 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

ÖZET l Liverpool 1 - 0 Flamengo l MAÇ SONUCU

Dünyanın en büyüğü Liverpool
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019

Dünya Kulüpler Kupası finalinde Liverpool, Flamengo'yu Roberto Firmino'nun golüyle uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup etti.

Liverpool, 90 dakikası 0-0 sona eren ve uzayan maçta Flamengo'yu 99. dakikada Firmino'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek Kulüpler şampiyonu oldu.

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