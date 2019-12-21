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ÖZET l Liverpool 1 - 0 Flamengo l MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019
Dünya Kulüpler Kupası finalinde Liverpool, Flamengo'yu Roberto Firmino'nun golüyle uzatmalar sonucunda 1-0 mağlup etti.
Liverpool, 90 dakikası 0-0 sona eren ve uzayan maçta Flamengo'yu 99. dakikada Firmino'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu.
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